Адамдар ескертуді елемейді: ТЖМ дабыл қақты
Соңғы екі тәуліктің өзінде ТЖМ бөлімшелері мыңнан астам адамды құтқарған.
Соңғы күндері Қазақстанның құтқарушылары ел автожолдарында боран, қарлы бұрқасын және көрінудің күрт нашарлауына байланысты ондаған эвакуациялық операция жүргізді. Қазақстанда мұндай жағдайлардың басым бөлігі жүргізушілер дауылды ескертулерге қарамастан жолға шыққанда орын алады. Бұл туралы ведомствода өткен мәслихатында ҚР ТЖМ Төтенше жағдайларды жою департаменті бастығының орынбасары Жәнібек Кәрімбаев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, соңғы екі тәуліктің өзінде ТЖМ бөлімшелері мыңнан астам адамды құтқарған. Операциялардың едәуір бөлігі түрлі өңірлердегі трассаларда қар құрсауында қалған көліктерден адамдарды эвакуациялауға байланысты болған.
Соңғы екі тәулікке тоқталсақ, Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары мыңнан астам адамды құтқарды, олардың ішінде 207 бала бар. Бұдан бөлек, қар құрсауынан 300-ден астам автокөлік шығарылды. Мұндай жағдайлар көбіне боран кезінде, жолдағы көріну күрт нашарлап, қар үйінділері пайда болғанда туындайды, – деді Кәрімбаев.
Ведомство өкілдері төтенше жағдайлардың көбін алдын алуға болатынын атап өтті. Дауылды ескертулер мен жолдардың жабылғаны туралы ақпарат тұрақты түрде ресми арналар арқылы таратылып отырса да, кейбір жүргізушілер соған қарамастан трассаға шығып кетеді. Соның салдарынан жолдарда кептеліс пайда болып, құтқару операцияларын жүргізуге тура келеді.
Мұндай жағдайлардың себебі қарапайым – адамдар ескертулерді елемейді. Ауа райы мен қозғалысқа қойылған шектеулер туралы ақпарат ресми арналар арқылы жарияланып тұрады. Соған қарамастан кейбір азаматтар жолға шығады. Соның нәтижесінде трассаларда кептеліс туындап, біздің бөлімшелер құтқару жұмыстарын жүргізуге мәжбүр болады, – деді ТЖМ өкілі.
Жәнібек Кәрімбаев өңірлердегі соңғы операцияларға да тоқталды. Оның айтуынша, құтқарушылар қолайсыз ауа райы салдарынан қиын жағдайға тап болған азаматтарға көмек көрсетуді жалғастырып, оларды жылыту пункттеріне жеткізіп жатыр.
Мәселен, Қарағанды облысында біз 49 адамды, оның ішінде 5 баланы эвакуацияладық. Олар Қарағанды мен Теміртау арасындағы жол учаскесінде қар құрсауында қалып қойған. Кейін олар Теміртаудағы жылыту пункттері мен автовокзалға жеткізілді. Павлодар облысында да 107 азаматқа көмек көрсетілді, олар да қар құрсауынан шығарылып, жылыту пункттеріне жеткізілді, – деді ол.
Ведомство өкілі ТЖМ күштері мен құралдары ауа райы күрт нашарлаған жағдайда үнемі дайын күйде болатынын атап өтті. Сондай-ақ ол азаматтарды ескертулерге мұқият қарап, жолға шығар алдында трассалардың жағдайын алдын ала тексеруге шақырды.
