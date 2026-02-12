"Адал Азамат": Түркістан оқушыларына қауіпсіздік пен жауапкершілік дағдылары үйретіледі
Сабақтардың негізгі мақсаты – оқушыларда қауіпсіз әрі заңға бағынатын мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру.
Түркістан облысының білім ұйымдарында «Келешек мектептерде» жобасы аясында «Адал Азамат» бағдарламасы бойынша әр дүйсенбі 10 минуттық қауіпсіздік сабақтары тұрақты түрде өткізіліп келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сабақтардың негізгі мақсаты – оқушыларда қауіпсіз әрі заңға бағынатын мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, құқықтық және азаматтық мәдениетті арттыру, сыни ойлау қабілетін дамыту және өз әрекеттеріне жауапкершілікпен қарауға үйрету. Қысқа, бірақ мазмұнды сабақтар оқушылардың өмірлік дағдыларын қалыптастырып, қауіпсіз қоғам азаматын тәрбиелеуге нақты қадам болып отыр.
Тәрбие сағаттарында оқушылар күнделікті өмірдегі қауіпсіздік ережелерін, жол қозғалысы, буллинг пен киберқауіпсіздік, төтенше жағдайлардағы әрекеттер және құқық бұзушылықтың алдын алу тақырыптарын талқылайды. Әр сабақта нақты өмірлік жағдайлар мысалға алынып, оқушылар өз пікірін айтуға, шешім қабылдауға мүмкіндік алады. Сабақ мазмұны жас ерекшеліктеріне сай құрылып, бастауыш сыныптан бастап жоғары сыныпқа дейін бірізділікпен өткізіледі. Нәтижесінде балалардың қауіпсіздік пен құқық саласындағы білімдері жүйелі түрде қалыптасып, олардың жауапкершілік сезімі мен сыни ойлауы артып келеді.
Сонымен қатар мектеп-интернаттарда тәрбие жұмыстары «Адал азамат» тұжырымдамасына толық сәйкес ұйымдастырылып, патриоттық, еңбек, мәдени және экологиялық бағыттағы іс-шаралар да қарқынды жүргізілді. Мектептегі жобалар («Like TV Show», «Ұлттық лига», «Білім ал», «Шебер қолдар», «Өнер керуені») мен фестивальдер оқушылардың шығармашылық және әлеуметтік белсенділігін арттыра отырып, олардың жан-жақты дамуына ықпал етті. Бұл жүйелі жұмыс балаларды қауіпсіз, саналы және жауапты азамат ретінде қалыптастыруға нақты нәтиже көрсетіп отыр.
