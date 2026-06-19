ӘЧ – 2026: Канада ірі есеппен жеңді, Швейцария көш бастады
Екі турдан кейін Канада мен Швейцарияның қоржынында төрт ұпайдан бар.
Футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңінде А және В топтарында бірнеше тартысты матч өтті.
А тобындағы кездесуде Чехия мен Оңтүстік Африка құрамалары 1:1 есебімен тең түсті.
Чехия матчтың алғашқы минутында-ақ есеп ашты. Турнирдегі ең жылдам голдардың бірін Михал Садилек соқты. Ұзақ уақыт бойы алда болған чехиялықтар жеңіске жақын еді. Алайда ойынның 83-минутында Тебохо Мокоена пенальтиді дәл орындап, Оңтүстік Африкаға бір ұпай сыйлады.
Осы нәтижеден кейін екі құраманың да плей-оффқа шығу мүмкіндігі күрделене түсті. Соңғы турда Оңтүстік Африка Оңтүстік Кореямен, ал Чехия Мексикамен кездеседі.
В тобында Швейцария Босния және Герцеговинаны 4:1 есебімен ойсырата жеңді.
Матчтың басты кейіпкері 20 жастағы Йохан Манзамби болды. Алаңға қосалқы құрамнан шыққан жас жартылай қорғаушы екі гол соғып, командасының жеңісіне зор үлес қосты. Сонымен қатар Рубен Варгас пен Гранит Джака да мергендер қатарынан көрінді.
Босния сапындағы жалғыз голды Эрмин Махмич соқты. Бұл жеңістен кейін Швейцария төрт ұпаймен В тобында көш бастады және плей-оффқа шығуға жақындай түсті.
Тағы бір матчта Канада Қатар құрамасын 6:0 есебімен тас-талқан етті.
Канадалықтардың сапында Джонатан Дэвид хет-трик авторы атанса, Сайлас Ларин мен Натан Салиба да гол соқты. Бір допты катарлық қорғаушы Мұхаммед әл-Маннай өз қақпасына енгізді.
Алайда Канада үшін бұл жеңіс жартылай қорғаушы Исмаэль Коненің ауыр жарақатымен көлеңкеленді. Ол қарсылас ойыншысымен соқтығысып, алаңнан зембілмен шығарылды.
Екі турдан кейін Канада мен Швейцарияның қоржынында төрт ұпайдан бар. Соңғы турда олар өзара кездессе, Қатар мен Босния топтағы соңғы матчтарын өткізеді.
Мексика Оңтүстік Кореяны жеңіп, плей-оффқа шыққан алғашқы команда болды.
Гвадалахарада өткен матчта Мексика Оңтүстік Кореяны минималды есеппен жеңіп, 2026 жылғы әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне жолдама алған алғашқы құрама атанды. Жалғыз гол 50-минутта Луис Ромоның қарсылас қақпашының қателігін пайдалануынан кейін соғылды.
Оңтүстік Корея тарапы есепті теңестіруге тырысқанымен, Рауль Ранхель бастаған қорғаныс бірнеше қауіпті сәтті қайтарды. Мексика да бірнеше мүмкіндік жасағанымен, қақпашы сейвтері голға жол бермеді.
Бұл жеңістен кейін Мексика топта көш бастап тұр және келесі ойында тең нәтиже тіркес те плей-оффқа жолдама рәсімдей алады. Оңтүстік Корея болса, келесі кезеңге шығу мүмкіндігін сақтап қалды.
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