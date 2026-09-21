Абу-Дабиде қазақ әдебиеті мен мәдени мұрасы таныстырылды
Қазақстан әлемдегі әдеби және мәдени жиындардың бірі саналатын Абу-Дабидегі 35-ші халықаралық кітап көрмесіне қатысты.
Биыл көрмеге 95 елден 1200-ге жуық қатысушы жиналды. Бағдарлама аясында мәдени, әдеби және білім беру іс-шаралары өтіп, биылғы көрме «Парақта да, әлемді оқы» ұранымен ұйымдастырылды.
Қазақстандық стендте отандық қаламгерлердің шығармалары, қазіргі қазақ әдебиеті, балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымдар, ұлттық мәдени мұра туралы кітаптар және қазақстандық баспалардың жобалары таныстырылды.
Көрме аясында Қазақстан өкілдері шетелдік баспалармен, әдеби агенттіктермен және мәдени ұйымдармен бірқатар кездесу өткізді. Тараптар қазақ әдебиетін шет тілдеріне аудару, авторлық және баспа құқықтарын халықаралық нарықта ілгерілету, сондай-ақ ортақ әдеби-мәдени жобаларды қолға алу мәселелерін талқылады.
Айта кетейік, көрмедегі Қазақстан бағдарламасы ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен, Қазақстанның БАӘ-дегі Елшілігі және Nomad мәдениет қорымен бірлесіп ұйымдастырылды.