Абу-Даби банкі Қазақстанда еншілес банк ашады
ADCB – Біріккен Араб Әмірліктерінің ең ірі банктерінің бірі.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Abu Dhabi Commercial Bank PJSC-ке Қазақстан Республикасында еншілес банк құруға рұқсат берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жаңа шетелдік банктің ашылуы Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың банк секторындағы бәсекелестікті арттыру жөніндегі тапсырмасына сәйкес келеді және Агенттік банк заңнамасын ырықтандыру және Қазақстанға сенімді шетелдік банктерді тарту үшін ашық, айқын және бәсекелестік орта құру бойынша жүргізген реформаның нәтижесі болып табылады.
ADCB – Біріккен Араб Әмірліктерінің ең ірі банктерінің бірі. Банктің негізгі акционері – Абу-Даби Үкіметіне толығымен тиесілі Mubadala Investment Company PJSC инвестициялық компаниясы болып табылады, бұл институционалдық қолдау мен сенімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.
Банк жоғары халықаралық кредиттік рейтингтерге ие (Fitch Ratings шкаласы бойынша A+/F1/Stable). 2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ADCB жиынтық активтері 210 млрд АҚШ долларынан астам, меншікті капиталы – 24 млрд АҚШ долларынан астам, жыл қорытындысы бойынша таза пайда – 3 млрд АҚШ долларынан астам құрады. Қаржылық көрсеткіштер банктің жоғары қаржылық орнықтылығын және еншілес банкке ұзақ мерзімді қолдау көрсету қабілетін көрсетеді.
Еншілес банкке қатысты ADCB жалғыз акционер болады. Бас банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жарғылық капиталды қалыптастыруды, стратегиялық басқаруды және қаржылық және операциялық қолдауды қамтамасыз етеді.
Жаңа банк банктік қызметтердің толық ауқымын ұсынуды, сондай-ақ «ислам терезесі» тетігі арқылы исламдық қаржыландыруды дамытуды жоспарлап отыр, бұл өнім желісін кеңейтеді және нарықта баламалы қаржы құралдарының қолжетімділігін арттырады. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» жаңа Заңның талаптарына сәйкес әмбебап банк лицензиясын алу ішкі инфрақұрылым құрылғаннан кейін және банк қызметін іске қосу бойынша барлық дайындық жұмыстары жүргізілгеннен кейін күтіледі.
Агенттік келіп түскен өтініш пен құжаттар топтамасының негізінде Басқарманың 2026 жылғы «20» наурыздағы № 8 қаулысымен ADCB-ға «Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)» акционерлік қоғамының еншілес банкін ашу туралы рұқсат, сондай-ақ құрылатын банкке қатысты банк холдингі мәртебесін алуға келісім (2026 жылғы «20» наурыздағы № 9 қаулы) және еншілес ұйымды құруға рұқсат (2026 жылғы «20» наурыздағы № 10 қаулы) берді.
Жаңа банктің ашылуы Қазақстан Республикасының банк секторындағы бәсекелестікті дамытуға, бизнес пен халық үшін қаржылық қызметтер аясын кеңейтуге және халықаралық банк капиталын тартуға ықпал ететін болады.
