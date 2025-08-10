Абайдың 180 жылдығы: ақынның есімімен байланысты қызықты деректер

\u0411\u0438\u044b\u043b \u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430 \u04b1\u043b\u044b \u0430\u049b\u044b\u043d, \u0430\u0493\u0430\u0440\u0442\u0443\u0448\u044b \u0410\u0431\u0430\u0439 \u049a\u04b1\u043d\u0430\u043d\u0431\u0430\u0439\u04b1\u043b\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u0442\u0443\u0493\u0430\u043d\u044b\u043d\u0430 180 \u0436\u044b\u043b \u0442\u043e\u043b\u044b\u043f \u043e\u0442\u044b\u0440. \u041e\u0441\u044b\u0493\u0430\u043d \u043e\u0440\u0430\u0439, \u043e\u043d\u044b\u04a3 \u0435\u0441\u0456\u043c\u0456\u043c\u0435\u043d \u0431\u0430\u0439\u043b\u0430\u043d\u044b\u0441\u0442\u044b \u04b0\u043b\u0442\u0442\u044b\u049b \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0431\u044e\u0440\u043e\u0441\u044b \u04b1\u0441\u044b\u043d\u0493\u0430\u043d \u049b\u044b\u0437\u044b\u049b\u0442\u044b \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044b\u049b \u0434\u0435\u0440\u0435\u043a\u0442\u0435\u0440\u0434\u0456 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u0442\u04af\u0440\u0456\u043d\u0434\u0435 \u0436\u0430\u0440\u0438\u044f\u043b\u0430\u0439\u043c\u044b\u0437, \u0434\u0435\u043f \u0445\u0430\u0431\u0430\u0440\u043b\u0430\u0439\u0434\u044b BAQ.KZ.