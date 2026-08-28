Абай облысында екі көлік соқтығысып, төрт адам қаза тапты

Қаза тапқан төрт адамның екеуі Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері болған.

28 Тамыз 2026, 06:39
АВТОР
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Скриншот 28 Тамыз 2026, 06:39
28 Тамыз 2026, 06:39
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Фото: Скриншот

Курчатов – Семей тас жолының 35-шақырымында Chevrolet Nexia мен Kia Rio көліктері бетпе-бет соқтығысты. Апат салдарынан төрт адам қаза тапты.

Алдын ала мәлімет бойынша, Chevrolet Nexia жүргізушісі алда келе жатқан көлікті басып озу кезінде қарсы бағыттағы жолаққа шығып, Kia Rio-мен соқтығысқан.

Полиция екі және одан да көп адамның өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады. Апаттың нақты себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

Абай облыстық ТЖД мәліметінше, қаза тапқан төрт адамның екеуі Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері болған. Ведомство қызметтік тергеу бастағанын және марқұмдардың отбасыларына қажетті көмек көрсетілетінін мәлімдеді.

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