Абай облысында екі көлік соқтығысып, төрт адам қаза тапты
Қаза тапқан төрт адамның екеуі Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері болған.
28 Тамыз 2026, 06:39
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28 Тамыз 2026, 06:3928 Тамыз 2026, 06:39
51Фото: Скриншот
Курчатов – Семей тас жолының 35-шақырымында Chevrolet Nexia мен Kia Rio көліктері бетпе-бет соқтығысты. Апат салдарынан төрт адам қаза тапты.
Алдын ала мәлімет бойынша, Chevrolet Nexia жүргізушісі алда келе жатқан көлікті басып озу кезінде қарсы бағыттағы жолаққа шығып, Kia Rio-мен соқтығысқан.
Полиция екі және одан да көп адамның өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады. Апаттың нақты себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.
Абай облыстық ТЖД мәліметінше, қаза тапқан төрт адамның екеуі Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері болған. Ведомство қызметтік тергеу бастағанын және марқұмдардың отбасыларына қажетті көмек көрсетілетінін мәлімдеді.
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