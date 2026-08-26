27 тамызда барлық өңірде дауылды ескерту жарияланды
Еліміздің 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауып, жел күшейеді және шаңды дауыл соғады. Көкшетауда күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, батысы мен солтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, желдің күшеюі және шаңды дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың оңтүстігі мен шығысында тұман түседі. Петропавлда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жауып, жел күшейеді.
Қостанай облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, солтүстігі мен батысында кей уақытта қатты жаңбыр жауады. Күндіз батысы мен шығысында бұршақ жауып, жел күшейеді. Солтүстік-батысы мен шығысында жоғары өрт қаупі, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанайда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Павлодар облысының батысы мен солтүстігінде түнде және таңертең тұман түседі.
Қарағанды облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, шығысы мен таулы аудандарында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Түнде және таңертең солтүстігі мен шығысында тұман түседі.
Абай облысының солтүстігі мен орталығында түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының орталығында, батысы мен шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қонаевта да төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының таулы аудандарында түнде және таңертең тұман түседі. Орталығында, оңтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Таразда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының солтүстігінде түнде аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз шаңды дауыл соғады. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылордада да төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының солтүстігінде түнде, солтүстік-шығысында күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде және таңертең орталығында тұман түседі. Орталығы мен солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі, облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбеде төтенше өрт қаупі сақталады.
Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде және орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батысы мен солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда да төтенше өрт қаупі сақталады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Төтенше өрт қаупі, ал солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Оралда күндіз аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
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