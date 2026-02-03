Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Абай облысында автобус аударылды: 50 адам зардап шекті

Бүгiн, 13:06
157
Бөлісу:
видеодан алынған кадр
Фото: видеодан алынған кадр

Семей – Қайнар трассасында 31 қаңтар күні таңертең 50 жұмысшы мінген автобус аударылды. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілді, өміріне қауіп жоқ. Полиция апат себептерін анықтап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Абай облысының Полиция департаментінің мәліметінше, апат 62-ші шақырымда, Знаменка ауылы маңында болған. Алдын ала мәлімет бойынша, 52 жастағы жүргізуші басқарған SETRA маркалы автобус жиегіне шығып кетіп, бүйіріне аударылған. Автобустың салонында 50 жолаушы – вахтаға баратын жұмысшылар болған.

Абай облысында автобус аударылды: 50 адам зардап шекті

Оқиға салдарынан жолаушылар жеңіл жарақат алды, өміріне қауіп жоқ. Барлық зардап шеккендерге қажетті медициналық көмек көрсетілді, – деп хабарлады полиция.

Оқиға бойынша тергеу жүргізілуде, апаттың себептері мен жағдайлары анықталуда.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматыда қылмыс әлемінің "серкесі" қолға түсті
Келесі жаңалық
Мүгедектігі бар азаматтарды жұмысқа алған компаниялар салықты аз төлейді
Өзгелердің жаңалығы