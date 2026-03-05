Абай облысында әскери қызметші қайтыс болды

Қазақстан Қарулы күштері Құрлық әскерлері қолбасшылығы мен жеке құрамы қаза болған әскери қызметшінің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.

Бүгiн 2026, 21:22
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Kazinform Бүгiн 2026, 21:22
Бүгiн 2026, 21:22
35
Фото: Kazinform

Абай облысында әскери қызметші техниканы пайдалану кезінде алған ауыр жарақаты салдарынан қайтыс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқиға 5 наурыз күні болған.

Әскери техниканы пайдалану барысында қауіпсіздік шараларының бұзылуы салдарынан келісімшарт бойынша қызмет атқаратын әскери қызметші көз жұмды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, болған оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Оқиға орнында құзырлы органдардың өкілдері жұмыс істеуде, – деп хабарлады Абай өңірлік гарнизоны.

Қазақстан Қарулы күштері Құрлық әскерлері қолбасшылығы мен жеке құрамы қаза болған әскери қызметшінің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.

Гарнизонда марқұмның туған-туыстарына белгіленген тәртіппен қажетті қолдау көрсетілетіні хабарланды.

Ең оқылған:

Наверх