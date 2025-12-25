Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Абай облысы мен Шығыс Қазақстанда жол жабылды

Бүгiн, 22:49
istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

"ҚазАвтоЖол" екі облыста көлік қозғалысы шектелгенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бүгін, 25 желтоқсан сағат 22:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады:

Абай облысы:

- «Алматы - Талдықорған - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы» автомобиль жолының 971-1013 шақырым аралығындағы учаскесі Қалбатау ауылынан ШҚО шекарасы дейін);

Шығыс Қазақстан облысы:

- «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автомобиль жолының 1013-1062 шақырым аралығындағы учаскесі (Абай облысының шекарасынан Рубеж бекетіне дейін);

Жолды 2025 жылғы 26 желтоқсан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

