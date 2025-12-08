А гепатиті: Чехияда ондаған адам қайтыс болды

Чехияда А гепатитінің соңғы онжылдықтардағы ең ірі індеті жайылды. Ауру 32 адамның өмірін қиды, ал инфекциялар саны 3000-нан асты, деп хабарлайды BAQ.KZ Bild басылымына сілтеме жасай отырып.
БАҚ хабарлауынша, эпидемия әлі шарықтау шегіне жеткен жоқ, ал инфекция деңгейі күн сайын дерлік артып келеді.
Індет көктемде баспанасыз адамдар мен тәуелділікпен ауыратын адамдар арасында басталды, бірақ бұл осал топтардан тыс жерлерге тез таралып, бүкіл халықты қамтыды. Енді вирус Рождество базарларына жетті: Германия шекарасына жақын Божи-Дар қаласының билігі үш апта бұрын қатаң гигиена қажеттілігі туралы төтенше ескерту жариялады. Прага базарларында сатушылар қолғап киіп, дүңгіршектерін дезинфекциялап жатыр, бірақ инфекция қаупі жоғары болып қала береді – көптеген келушілер қолды зарарсыздандыратын құралдарды елемейді.
А гепатиті ластанған беттермен жанасу арқылы жұғады және алғашқы белгілері әдетте бір айдан кейін ғана пайда болады. Осы уақыт ішінде адам өзінің ауруы бар екенін білмеуі де мүмкін, бірақ ол әлі де жұқпалы болуы мүмкін. Чехия медициналық палатасының президенті Милан Кубек қазіргі індеттің 1979 жылдан бергі ең ірісі екенін атап өтті. Билік тұрғындарды инфекцияның таралуын тоқтату үшін гигиена мен вакцинацияны күшейтуге шақыруда.