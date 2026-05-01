9 мамырға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 00:25
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
unsplash.com Бүгiн 2026, 00:25
Бүгiн 2026, 00:25
139
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 9 мамырға валюта бағамы:

USD / KZT — 461.26  (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 542.58 (Еуро)

RUB / KZT — 6.18 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 67.82 (Қытай юані)

GBP / KZT — 627.41 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 125.62 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.28 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.17 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)

Ең оқылған:

Наверх