9 мамырға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 00:25
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 00:25Бүгiн 2026, 00:25
139Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 9 мамырға валюта бағамы:
USD / KZT — 461.26 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 542.58 (Еуро)
RUB / KZT — 6.18 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 67.82 (Қытай юані)
GBP / KZT — 627.41 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 125.62 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.28 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.17 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.50 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- Алматыда таңғажайып жағдай: Келіншек жүкті екенін босанатын күні ғана білген
- Қазақстанда ең төменгі жалақы қашан өсетіні белгілі болды
- Жамбыл облысында бірнеше күннен бері іздестірілген ер адам табылды
- «Әділет» партиясы Мемлекет басшысының реформаларын қолдайтынын мәлімдеді
- "Сәлемдеме келді": Ақтөбеде алаяқтар тұрғынды несие алуға көндірмек болған