8 шілдеге валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 01:25
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unsplash.com Бүгiн 2026, 01:25
Бүгiн 2026, 01:25
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 8 шілдеге валюта бағамы:

USD / KZT — 471.04 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 538.54  (Еуро)

RUB / KZT — 6.17 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 69.34  (Қытай юані)

GBP / KZT — 630.39 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 128.26  (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.39 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.06 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.59  (Украин гривнаcы)

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