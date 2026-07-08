8 шілдеге валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 01:25
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Бүгiн 2026, 01:25Бүгiн 2026, 01:25
25Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 8 шілдеге валюта бағамы:
USD / KZT — 471.04 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 538.54 (Еуро)
RUB / KZT — 6.17 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 69.34 (Қытай юані)
GBP / KZT — 630.39 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 128.26 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.39 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.06 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.59 (Украин гривнаcы)
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