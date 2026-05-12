8 млрд теңге: Астанада риелтор мен оның сыбайластары сотталып жатыр
Астанада 8 млрд теңге жымқырылған Qyran ісі сотта қаралып жатыр.
Астанада Qyran тұрғын үй кешеніндегі пәтерлерді сату кезінде қаражат жымқыруға қатысты резонансты қылмыстық іс қаралып жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің дерегінше, жалпы шығын көлемі 8 млрд теңгеден асады, алайда бұл қаражаттың қайда кеткені әлі белгісіз.
Схема қалай жұмыс істеген
Qyran тұрғын үй кешенін қытайлық International Invest Company компаниясы салған. Алайда құрылыс аяқталғаннан кейін нысанда қосарланған сату схемасы іске қосылғаны анықталған.
Ол үшін пәтерлер мен коммерциялық нысандар сатып алушыларға нарық бағасынан 25-45% төмен бағамен ұсынылған. Ақша қолма-қол немесе жеке шоттарға аударым арқылы қабылданып, толыққанды келісімшарттың орнына алдын ала келісімдер мен қолхаттар берілген.
Нәтижесінде қаражат компания кассасына түспей, азаматтарға келтірілген залал көлемі 3,8 млрд теңгеден асқан. Ал компания 4,1 млрд теңге жоғалтты.
Айыпталушылар кімдер
Тергеу нұсқасына сәйкес, схемаға төрт әйел қатысқан – екеуі Қытай азаматы, екеуі Қазақстан азаматы.
Операцияның «миы» риелтор Гүлмира Бекбосынова болған көрінеді. IIC компаниясы онымен риелторлық қызмет көрсету туралы келісімшарт жасасқан. Схеманың тағы бір қатысушысы — ЖШС бухгалтері Римма Есімбекова, ол кейін анықталғандай, Бекбосынованың туған әпкесі болып шықты. Сондай-ақ, айыпталушылар орындығында сату жөніндегі менеджер Чжоу Мый және Henan Group ЖШС филиалының директоры Дин Джинхон отыр.
Тергеу дерегінше, осы схема арқылы 70-тен астам жылжымайтын мүлік нысаны сатылған.
Айыптау деректеріне сүйенсек, Гүлмира Бекбосынова өзіне пәтер сату сеніп тапсырылғанын пайдаланып, әлеуетті сатып алушыларды сату кеңсесіне ертіп әкеліп, оларға жылжымайтын мүліктің техникалық төлқұжаттарын, сату құқығына берілген сенімхаттарды және басқа да құжаттарды көрсеткен. Осыдан кейін ол адамдарға ақылға сыйымсыз үлкен жеңілдіктер ұсынған.
Бұл тұрғын үй кешеніндегі шаршы метрдің құны пәтердің түріне (екі бөлмелі немесе төрт бөлмелі) байланысты шамамен 430-дан 470 мың теңгеге дейін болды. Ал коммерциялық нысандар үшін шаршы метріне 600-ден 700 мың теңгеге дейін сұралды. Бұл – әбден қисынды баға. Тіпті сол аудан үшін ең жоғары баға да емес. Алайда тіркелген құжаттарда – брондау келісімшарттары мен кепілпұл туралы келісімдерде – құн тым төмендетіп көрсетілген. Шамамен бекітілген бағадан 25-45%-ға төмен, – деді компания мүддесін қорғаушы адвокат Тәжіден Найманов.
Ең қызығы, адамдар Бекбосыноваға кей жағдайда 200-300 млн теңгеге дейінгі қомақты сомаларды сеніп тапсырған. Кем дегенде, жәбірленушілердің айтуы осындай. Себебі сатып алушылардың бір бөлігінде ақша бергенін растайтын құжаттар жоқ. Ал бары — сараптама қорытындысы бойынша жалған болып шықты.
Қазір 52 жәбірленуші құжаттар ұсынып отыр. Бірақ бұл құжаттарға қол қоюға өкілеттігі жоқ тұлғалар қол қойған. Компаниядан алдық деген кіріс-кассалық ордерлеріндегі қолтаңбалар мүлдем басқа адамдардікі екені анықталды. Оған қоса, жалған мөр пайдаланылған, – дейді адвокат Темірлан Төлеев.
Тіпті, компания басшылары қол қойды делінген құжаттар да қолдан жасалған.
Олар – Қытай азаматтары, олар иероглифпен қол қояды. Ал құжаттарда қол кириллицамен қойылған. Оған сараптама жасаудың да қажеті жоқ, бәрі бірден көрініп тұр, – дейді Төлеев.
Сот барысында күлкілі жағдайлар да анықталуда. Мәселен, бір сатып алушы пәтерді 57 млн теңгеге алдым деп көрсетпе берген, бірақ сотта Бекбосыноваға тек 49 млн теңге бергенін мойындады. «Нотариуста маған 57 млн деп қол қоя сал деді» деп ақталған. Адвокаттар мұндай мәмілелер заңсыз екенін және олардың күші жойылуы тиіс екенін айтады.
Нәтижесінде, риелтор осы схемамен 70-тен астам нысанды (пәтерлер мен коммерциялық жайлар) сатып жіберген. Одан түскен ақша компанияға жетпеген. Сонымен қатар, тағы 26 пәтер бойынша даулы жағдай туындап отыр: ол пәтерлер бойынша ешқандай мәміле жасалмаған, бірақ онда адамдар еш құжатсыз тұрып жатыр.
Ақша қайда кеткен
Істің ауқымына қарамастан, басты сұрақ ашық күйінде қалып отыр.
Компания өкілдерінің мәліметінше, жалпы шығын шамамен 8 млрд теңге болған, бірақ бұл қаражаттың қайда жұмсалғаны немесе қайда кеткені әлі анықталмаған.
Сонымен қатар тергеу кірістерді заңдастыру және құжаттарды қолдан жасау сияқты бірқатар ықтимал баптар бойынша айып тақпаған, бұл қорғау тарапының сұрақтарын туындатып отыр.
Компанияның ұстанымы
International Invest Company басшылығы болған жағдайдан бейхабар болғанын және пәтер сатуды риелторға сеніп тапсырғанын айтады.
Компания өкілдері заңбұзушылықтар анықталған соң полицияға жүгініп, қосымша тергеу жүргізуді сұраған.
Сарапшылар бұл жағдайды риелторлық қызмет нарығындағы қатаң реттеудің жоқтығымен байланыстырады.
Депутаттардың дерегінше, Қазақстанда шамамен 30 мың риелтор жұмыс істейді, бірақ олардың тек бір бөлігі ғана ресми тіркелген.
Сондықтан жауапкершіліксіз жұмыс істейтіндер көп болып, алаяқтық схемаларға жол ашылған. Ал риелторлардың қызметін реттейтін заң әлі күнге дейін қабылданбаған.
