76 жастағы әйел танысу сайты арқылы алғаш рет тұрмысқа шықты

АҚШ-та тұратын Джанет Фонтейн есімді әйел 76 жасында алғаш рет тұрмысқа шығып, егде жастағы қарым-қатынастың ерекшеліктері туралы әңгімелеп берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Business Insider басылымына сілтеме жасап.
Джанеттің айтуынша, ол өмірінің көп бөлігін мансап пен өзін-өзі дамытумен өткізген. Бұған дейін бірнеше рет қарым-қатынаста болғанымен, олардың ешқайсысы некеге ұласқан жоқ. Тек 73 жасқа келгенде ғана ол отбасын құру туралы ойлап, құрбысына өз атынан танысу сайтына тіркеліп беруін өтінген.
Сол сайтта ол 2021 жылдың ақпан айында болашақ жары – 78 жастағы Клиффпен танысқан. Олардың алғашқы кездесуі жүзім плантациясында өткен.
Ол нағыз джентльмен еді, - деп еске алады Джанет.
Кейін екеуі жиі хабарласып, бір-бірінің үйіне қонаққа барып тұрған. 2023 жылдың желтоқсанында Клифф Джанетке некелік сақина сатып алуды ұсынған. Ол әзілдеп:
Жасым келіп қалғандықтан, тізерлеп тұрып ұсыныс жасай алмаймын ғой, - деген екен.
Алайда Джанет үшін оның бұл қадамының өзі жеткілікті болған. Ақыры 2025 жылдың сәуірінде олар үйлену тойын өткізді.
Егде жаста некеге тұру – өмірдің қаншалықты өткінші екенін еске салатын нәрсе, - дейді Джанет.
Ол сонымен қатар, олардың кейбір жақын достары бұл қуанышты сәтті көре алмай, өмірден өтіп кеткенін де айтып өтті.