70 жастағы Бразилияның бұрынғы президенті мемлекеттік төңкеріс жасағаны үшін 27 жылға сотталды

Бразилияның Жоғарғы соты бұрынғы президент Жаир Болсонароға мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекеттенді деген айып тағып, 27 жыл 3 айға бас бостандығынан айырды. Бұл туралы бразилиялық G1 порталы хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бес судьяның үшеуі 70 жастағы Болсонароны бес қылмыс бойынша кінәлі деп тануға дауыс берді: қарулы қылмыстық ұйымға қатысу, демократияны күшпен құлату әрекеті, төңкеріс ұйымдастыру, мемлекеттік мүлік пен қорғалатын мәдени құндылықтарға зиян келтіру. Бір судья бұрынғы президентті ақтап, енді бірі дауыс бермеді.
Жалғыз қарсы дауыс 2026 жылғы президенттік сайлауға жақынырақ шешімге және ықтимал түпкілікті үкімге қарсы шығуға жол ашуы мүмкін.
Басылымның мәліметінше, бұл мерзімнің 24 жыл тоғыз айы бас бостандығынан айыру – жабық шешімді қарастыратын жаза. Ал қалған 2,5 жыл қамауда отыр.
Портал атап өткендей, Бразилия тарихында алғаш рет елдің бұрынғы президенті мемлекеттік төңкеріс жасағаны үшін кінәлі деп танылды.
Қазіргі уақытта Болсонаро сот шараларын орындамағаны үшін үйқамақта отыр.
Сот мәлімдемесінде Болсонароның Бразилияның қазіргі көшбасшысы Луис Инасио Лула да Сильваға қастандық жасау жоспары туралы білетіні көрсетілген. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бір топ әскери қызметкер саясаткерді, сондай-ақ вице-президент Джералдо Алькминді 2022 жылдың желтоқсанында өлтіруді жоспарлаған.
2024 жылдың қарашасында Бразилия полициясы Болсонароға да Сильваға қарсы қастандыққа қатысы бар деген айып тағылды.
Болсонаро 2019 жылдан 2023 жылға дейін ел президенті болды, содан кейін оны Сильва ауыстырды. 2023 жылдың қаңтарында оның сайлаудағы жеңілісіне наразы болған Болсонаро жақтастары ел астанасы Бразилияда наразылықтар мен тәртіпсіздіктер ұйымдастырды. Олар мемлекеттік ғимараттарды басып алуға әрекеттенген. Наразылық акциясын полиция басып тастады.