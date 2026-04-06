7 сәуірде бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды
7 сәуірде ауа райының қолайсыздығына байланысты 16 аймақта дауылды ескерту жарияланды.
Ертең бірқатар өңірлерде 2 дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сүйенсек:
Түркістан облысында найзағай, бұршақ және жел күтіледі, таулы аудандарда нөсер жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с болады. Шымкент пен Түркістан қалаларында да кей уақыттарда найзағай мен қатты жел соғып, желдің екпіні 15-20 м/с жетеді. Сонымен қатар жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында Алакөл көлдері маңында солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні 30 м/с және одан да жоғары болуы мүмкін. Облыстың солтүстігі мен шығысында жел екпіні 15-20 м/с дейін жетеді. Талдықорғанда жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысында күндіз таулы аймақтарда найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, екпіні 15-20 м/с болады. Алматы мен Қонаев қалаларында жоғары өрт қаупі сақталады. Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтарында күндіз найзағай болып, желдің екпіні 15-20 м/с жетеді.
Қызылорда облысында облыстың оңтүстігі мен орталығында найзағай, бұршақ және қатты жел күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с болады. Қызылорда қаласында күндіз найзағай мен бұршақ болжанып, жел екпіні 15 м/с дейін жетеді.
Ұлытау облысында батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде жаңбыр мен найзағай күтіледі, түнде және таңертең тұман болады. Жезқазғанда да жаңбыр мен найзағай болжанады.
Қарағанды облысында күндіз солтүстік-батысында найзағай күтіледі, ал басқа аймақтарда тұман болады. Қарағанды қаласында түнде және таңертең тұман түседі.
Маңғыстау облысында түнде және таңертең батысы мен орталығында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с болады.
Абай облысында түнде және таңертең солтүстігі мен орталығында тұман болады. Семей қаласында да түнде және таңертең тұман күтіледі.
Батыс Қазақстан облысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, күндіз екпіні 15-20 м/с болады. Орал қаласында түнде және таңертең тұман, күндіз желдің екпіні 15-20 м/с жетеді.
Қостанай облысында жаңбыр мен найзағай күтіледі, батысы мен шығысында тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, екпіні 15-20 м/с жетеді. Қостанай қаласында түнде жаңбыр мен найзағай болады.
Жамбыл облысында таулы аудандарда жаңбыр, найзағай және тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с болады. Тараз қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Ақтөбе облысында түнде солтүстігінде, шығысында және орталығында найзағай күтіледі. Жел солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ауысып, екпіні 15-20 м/с болады. Ақтөбе қаласында түнде найзағай болып, жел екпіні 15-18 м/с жетеді.
Шығыс Қазақстан облысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Өскемен қаласында да түнде және таңертең тұман болады, сонымен қатар бірінші дәрежелі қолайсыз метеорологиялық жағдай (НМУ) бойынша ескерту жарияланған.
Ақмола облысында күндіз батысында және солтүстігінде жаңбыр мен найзағай күтіледі, түнде және таңертең тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, екпіні 15-20 м/с жетеді.
Павлодар облысында батысында, солтүстігінде және шығысында тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысында жаңбыр мен найзағай күтіледі, солтүстігі мен шығысында тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, екпіні 15-20 м/с жетеді. Петропавл қаласында күндіз жаңбыр мен найзағай, түнде және таңертең тұман болып, желдің екпіні 15-20 м/с болады.
