7 мамырдан бастап ұшақта power bank алып жүру тәртібі өзгереді: Жаңа шектеулер қандай?
FlyArystan 7 мамырдан бастап power bank тасымалдау ережесін өзгертеді. Қандай құрылғыларға рұқсат бар, қайсысына тыйым салынады?
FlyArystan әуе компаниясы 2026 жылғы 7 мамырдан бастап өз рейстерінде портативті аккумуляторларды (power bank) тасымалдаудың жаңа ережелерін енгізеді.
Өзгерістер авиациялық қауіпсіздік талаптарына сәйкес қабылданған және құрылғылардың сыйымдылығына, санына әрі бортта пайдалану шарттарына қатысты.
Жаңартылған талаптарға сәйкес, power bank тасымалдау олардың қуатына байланысты болады:
* 100 Вт/сағ-қа дейінгі аккумуляторларды қосымша рұқсатсыз алып жүруге болады;
* 100-ден 160 Вт/сағ-қа дейінгі құрылғыларды тек әуе компаниясымен алдын ала келісім арқылы тасымалдауға рұқсат етіледі;
* 160 Вт/сағ-тан асатын аккумуляторларды ұшақта алып жүруге толық тыйым салынады.
Мұндай шектеулер азаматтық авиацияда бұрыннан қолданылады және литий-ионды батареяларға байланысты тәуекелдердің алдын алуға бағытталған.
Сонымен қатар, бір жолаушыға екіден артық портативті аккумулятор алып жүруге рұқсат етілмейді.
Әуе компаниясы power bank-ті тек қол жүгінде тасымалдау қажет екенін ерекше атап өтті — оларды тіркелген багажға салуға болмайды. Бұдан бөлек, ұшу кезінде құрылғыларды пайдалануға және зарядтауға тыйым салынады.
Жолаушыларға тексеру мен отырғызу кезінде қиындықтарға тап болмас үшін жаңа талаптарды сапарды жоспарлау барысында алдын ала ескеру ұсынылады.
