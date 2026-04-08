675 миллион теңге: Астанада емхана қаржысын жымқырғандар Италияға демалып кеткен
Астана қаласының прокуратурасы елордадағы қалалық емханалардың бірінде бюджет қаражатын жымқыру схемасын әшкереледі.
Астанадағы емханада 675 млн теңге жымқыру дерегі әшкереленді. Қаражат туыстардың шотына аударылып, Италияға сапар мен қымбат техникаға жұмсалған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Прокуратура мәліметінше, тексеру барысында медициналық ұйымның бұрынғы басшылық құрамының ұзақ уақыт бойы азаматтарды емдеуге арналған бюджет қаражатын заңсыз шығару жүйесін ұйымдастырғаны белгілі болды.
Анықталғандай, қаражаттар жақын туыстары мен үлестес тұлғалардың есепшоттарына аударылып, заңды қаржылық операциялар ретінде бүркемеленген.
Жымқырылған қаржының бір бөлігі қымбат тұрмыстық техникаларды сатып алуға, сондай-ақ Италияға туристік сапарларды төлеуге жұмсалған. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген залал көлемі 675 млн теңгеден асады, - деп хабарлады Астана қаласының прокуратурасы.
Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 189-бабы 4-бөлігі (аса ірі мөлшерде жымқыру) бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс аясында елорда прокуратурасының арнайы прокурорлары тергеу амалдарын жүргізіп жатыр.
