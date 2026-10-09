600 млн рет цифрлық құжат пайдаланылып, QR-код арқылы 80 млн рет қол қойылды: eGov Mobile жеті жылда қалай өзгерді?
eGov Mobile қосымшасы жаңартылғаннан кейінгі жеті жыл ішінде жекелеген мемлекеттік қызметтерге мобильді қол жеткізу құралынан 13,2 миллионнан астам пайдаланушысы бар бірыңғай цифрлық платформаға айналды. Бүгінде қосымшада 1 100-ден астам мемлекеттік қызмет пен сервис қолжетімді.
Мобильді цифрлық үкіметтің тарихы 2012 жылы mGov қосымшасының іске қосылуынан басталды. Пайдаланушыларға алғашқы электрондық мемлекеттік қызметтер, оның ішінде мекенжай және зейнетақы анықтамаларын, жылжымайтын мүліктің бар-жоғы және оған салынған ауыртпалықтар туралы анықтамаларды алу, сондай-ақ айыппұлдарды, салықтар мен мемлекеттік баждарды төлеу мүмкіндігі ұсынылды. 2019 жылға қарай қосымшада 70-ке жуық қызмет пен сервис қолжетімді болды.
2019 жылы mGov қосымшасының дизайны жаңартылып, атауы eGov Mobile болып өзгертілді. Осы сәттен бастап мобильді цифрлық үкіметті дамытудың жаңа кезеңі басталды. 2020 жылы қосымшада биометриялық сәйкестендіру енгізіліп, мемлекеттік қызметтерді алу кезінде жеке басты растау процесі жеңілдетілді.
Ең сұранысқа ие сервистердің бірі – құжаттардың электрондық нұсқаларын заңнамада көзделген жағдайларда қағаз немесе физикалық құжаттардың орнына ұсынуға мүмкіндік беретін «Цифрлық құжаттар» сервисі. Сервис іске қосылғаннан бері пайдаланушылар цифрлық құжаттарға 600 миллионнан астам рет жүгінген. Кейін бұл сервис екінші деңгейлі банктердің танымал қосымшаларында да қолжетімді болды.
Тағы бір маңызды құрал – электрондық цифрлық қолтаңбаны шығару және QR-код арқылы құжаттарға қол қою мүмкіндігі. Бүгінгі таңда пайдаланушылар QR-код арқылы қол қою қызметін шамамен 80 миллион рет пайдаланған.
Жеті жыл ішінде eGov Mobile жекелеген мемлекеттік қызметтерді алуға арналған қосымшадан Қазақстанның негізгі цифрлық платформаларының біріне айналды. Егер 2019 жылы ай сайынғы белсенді пайдаланушылар саны 272 мың болса, 2026 жылы бұл көрсеткіш 7,5 миллион адамға жетіп, шамамен 28 есеге өсті. Биыл қосымша арқылы 20 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілді. Бұл қосымшаның қазақстандықтар арасында сұранысқа ие болып келе жатқанын көрсетеді. Бүгінде eGov Mobile мемлекеттік қызметтер мен цифрлық сервистерді бір платформаға біріктіріп, оларды алуды ыңғайлы әрі қолжетімді етуде. Біз азаматтардың күнделікті мәселелерін үйден шықпай-ақ, тезірек, оңай әрі барынша аз күш жұмсап шешуі үшін мобильді үкіметті жетілдіруді жалғастырамыз, - деп атап өтті ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин.
2024 жылдың шілдесінде электрондық үкіметтің мобильді экожүйесі кәсіпкерлерге арналған eGov Business қосымшасының іске қосылуымен кеңейді. Ол бизнес өкілдеріне смартфон арқылы мемлекеттік қызметтерді пайдалануға, ЭЦҚ шығаруға өтінім беруге, QR-код арқылы құжаттарға қол қоюға, заңды тұлғаның бірінші басшысын тіркеуге және басқа да сұранысқа ие операцияларды орындауға мүмкіндік береді.
2025 жылы eGov Mobile толық ребрендингтен өтіп, қосымшаның визуалды дизайны мен пайдаланушы тәжірибесі жаңартылды.
2026 жылы қосымшада пайдаланушыларға мемлекеттік қызметтерді оңай табуға және қажетті ақпаратты диалог форматында алуға көмектесетін жаңа құрал – eGov GPT пайда болды. Оны интерактивті анықтамалық ретінде пайдалануға болады. Ол үшін сұрақты қарапайым тілмен қойып немесе өз жағдайын сипаттау жеткілікті. Сервис қолжетімді қызметтер мен қажетті іс-қимыл тәртібі туралы ақпарат береді. Мысалы, баланың тууын тіркеу туралы сұрақ қойылған жағдайда, сервис қандай қызметтер қажет болуы мүмкін екенін және неден бастау керектігін түсіндіреді. eGov GPT арқылы 50-ден астам мемлекеттік қызмет қолжетімді, ал сервиске жүгіну саны 150 мыңнан асты.
Сол жылы eGov GPT AI & Digital Bridge Awards 2026 сыйлығының «GovTech Project of the Year» номинациясы бойынша жеңімпазы атанды. Марапат Астанада өткен AI & Digital Bridge 2026 халықаралық технологиялық форумы аясында табысталды.
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