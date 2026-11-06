6 қарашаға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
6 Қараша 2026, 04:40
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6 Қараша 2026, 04:406 Қараша 2026, 04:40
120Фото: depositphotos.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 6 қарашаға валюта бағамы:
USD / KZT – 451.87 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 507.31 (Еуро)
TRY / KZT – 9.03 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.17 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.02 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 608.26 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.77 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.53 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)
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