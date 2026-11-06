6 қарашаға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

6 Қараша 2026, 04:40
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depositphotos.com 6 Қараша 2026, 04:40
6 Қараша 2026, 04:40
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Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 6 қарашаға валюта бағамы:

USD / KZT – 451.87 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 507.31 (Еуро)

TRY / KZT – 9.03  (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.17  (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 123.02 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 608.26 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.77 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.53 (Ресей рублі) 

UAH / KZT – 9.94 (Украин гривнаcы)

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