59 мың сұрақ және жеті партия көшбасшысы: «Басты дебат – 2026» қалай өтті?
Құрылтай сайлауына санаулы күн қалды. 19 тамызда партиялар сайлауалды науқанның мазмұнды өткен соңғы күндерінің бірін өткізді. Кандидаттар мен партия өкілдері өңірлерде тұрғындармен, еңбек ұжымдарымен және кәсіби қауымдастықтармен кездессе, кешке жеті партияның көшбасшысы басты теледебатта бас қосты. Экономика, халықтың табысы, ауыл шаруашылығы, әлеуметтік саясат және экология мәселелері дауыс беру алдындағы соңғы ірі саяси эфирдің негізгі тақырыптарына айналды.
«Әділет» партиясы Астанада Мүлік иелері бірлестіктері, ПИК, басқарушы компаниялар мен сала сарапшыларының қатысуымен тұрғын үй қорын басқару мәселелері жөніндегі республикалық диалог алаңын өткізді. Онда инженерлік желілерді жаңғырту және тұрғын үй қорын есепке алуды цифрландыру мәселелері талқыланды. Сондай-ақ партия өкілдері ТМД Парламентаралық Ассамблеясының халықаралық байқаушыларымен кездесті және Павлодар облысына сапарын «Богатырь Көмір», Екібастұз ГРЭС-1, Павлодар мұнай-химия зауыты және «Қазақстан алюминийі» өнеркәсіп кәсіпорындарының ұжымдарымен кездесулер арқылы аяқтады.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия еңбек құқықтары мәселелері бойынша кездесу, сондай-ақ Көкпекті ауылының тұрғындарымен және облыстық «Руханият» орталығында жастармен іс-шаралар өткізді. Талқылаулар барысында агроөнеркәсіптік кешен, экология, зейнетақымен қамсыздандыру және білімнің қолжетімділігі мәселелері қозғалды. Теледебаттардың бірінде болған жағдай да қоғамдық кеңістікте ерекше назар аударды. Кәсіпкер Әсем Болатжан ЖСДП төрағасының теледебат барысында Қазақстан Халық партиясынан ұсынылған әйел кандидаттарға қатысты «сәндидат» сөзін қолданғанына назар аударды.
«Байтақ» партиясы Алматы облысының Долан ауылында педагогтермен және Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының медицина қызметкерлерімен кездесіп, экология мен денсаулық сақтау мәселелерін талқылады. Аумағының бір бөлігі бұрынғы Семей ядролық полигонының аймағына жататын Павлодар облысының Май және Аққулы аудандарында топыраққа, су мен азық-түлік өнімдеріне радиациялық мониторинг жүргізу мәселелері талқыланды. Партия сондай-ақ Ұлытау облысында және Алматыдағы «Алатау Жарық Компаниясы» энергетикалық компаниясының ұжымымен кездесулер өткізді.
Қазақстан Халық партиясы ардагерлермен, «Үміт» дағдарыс орталығының қызметкерлерімен, сондай-ақ тәуелділігі бар адамдарға көмек көрсету орталығының мамандары және пациенттерімен кездесті. Кездесулер барысында рецептімен берілетін дәрі-дәрмектердің босатылуын бақылау, емделгеннен кейін қоғамға бейімделу және мектептердің психологтермен қамтамасыз етілуі мәселелері талқыланды.
«Ауыл» партиясы Павлодар облысында ғылым және білім саласының өкілдерімен, сондай-ақ Набережное ауылындағы «AndasAgro» шаруашылығының еңбек ұжымымен кездесті. Онда өсімдік және мал шаруашылығы мәселелері талқыланды.
«Ақ жол» демократиялық партиясы Ұлытау, Қостанай, Маңғыстау, Қызылорда, Алматы, Павлодар және Жамбыл облыстарындағы сайлауалды кездесулерін жалғастырды. Батыс Қазақстан облысында облыстық штаб өкілдері Бөрілі ауданы Жарсуат ауылдық округінің тұрғындарымен кездесіп, өзекті мәселелерді талқылады.
«Respublica» партиясы Ақмола облысында концерттік бағдарлама мен көрме ұйымдастырылған жақтастар форумын, сондай-ақ кандидаттардың «Re Jastary» жастар қозғалысымен кездесуін өткізді.
«Басты дебат – 2026»
19 тамызда 24KZ телеарнасында («Хабар» агенттігі) «Экономикалық өсімнен азаматтардың әл-ауқатына дейін» тақырыбында «Басты дебат – 2026» өтті. Эфирге жеті партияның төрағасы қатысты: Айбек Дәдебай («Әділет»), Дания Еспаева («Ақ жол»), Нұрсұлтан Шоқанов (Қазақстан Халық партиясы), Қайрат Айтуғанов («Ауыл»), Асхат Рахимжанов (ЖСДП), Айдарбек Қожаназаров (Respublica) және Азаматхан Әміртаев («Байтақ»).
Сөз сөйлеу тәртібі бір күн бұрын, 18 тамызда өткен ашық жеребе арқылы анықталды. Дебат форматы төрт раундтан тұрды: бағдарламаларды таныстыру, қарсыластар мен көрермендердің сұрақтарына жауап беру, партиялар арасындағы тікелей пікірталас және қорытынды сөз сөйлеу. Эфир барысында барлық партияның штабынан тікелей қосылымдар ұйымдастырылып, АҚШ, Қытай және БАӘ-дегі қазақстандықтармен телекөпір өтті. Көрермендер QR-код пен байланыс орталығы арқылы шамамен 59 мың сұрақ жолдады. Олардың арасында шетелден қойылған сұрақтар да болды.
Жеребе қорытындысы бойынша бірінші болып Respublica партиясының төрағасы Айдарбек Қожаназаров сөз сөйледі. Ол партияның соңғы үш жарым жылда атқарған жұмысы туралы айтып, азаматтар жиі көтеретін мәселелердің қатарында табыс пен бағаның өсуі бар екенін атап өтті. Сұрақтарға жауап беру барысында Қожаназаров цифрландырудың еңбек нарығына ықпалы, кадрларды қайта даярлау қажеттілігі және білім беру жүйесінің жұмыс берушілермен өзара іс-қимылы мәселелеріне де тоқталды. Қорытынды сөзінде партияның Мәжілістің қазіргі шақырылымындағы жұмысының нәтижелеріне баға беріп, вейптерді реттеу, әскери қызметшілердің жоғары оқу орындарына түсуі, фермерлерді қолдау және мемлекеттік сатып алу мәселелерін қозғады.
«Байтақ» партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев дебат барысында экологиялық туризмді дамыту, қоршаған ортаны қорғау және бюджет қаражатын пайдалану мәселелеріне тоқталды. Партия бағдарламасы туралы сұраққа жауап бере отырып, ол қаржылық заң бұзушылықтар туралы аудиторлық тексеру деректеріне сүйеніп, қолда бар ресурстарды тиімдірек пайдалану қажеттігін атап өтті.
«Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева дебат барысында табиғи ресурстардан түсетін табысты бөлу, аграрлық сектор мен жас отбасыларды қолдау мәселелерін қозғады. Партияның ауыл шаруашылығы саласындағы жұмысы туралы сұраққа жауап бере отырып, ол Мәжілістегі фракцияның қызметіне тоқталып, қарастырылып жатқан бағыттардың қатарында агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялау, салық шаралары және ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бар екенін айтты. Сондай-ақ Еспаева партияның жас отбасыларды ипотекалық несиелеу саласындағы ұсыныстарын еске салды. Өз кезегінде ол «Әділет» төрағасына салықты көтермей, бюджет кірісін арттыру көздері туралы сұрақ қойды.
«Әділет» партиясының төрағасы Айбек Дәдебай дебат барысында жұмыспен қамту, ауыл тұрғындарының табысы және жасанды интеллект саласындағы дағдыларды дамыту мәселелеріне тоқталды. Бюджет кірістері туралы сұраққа жауап бере отырып, ол партияның экономика ауқымын кеңейтуге, орта бизнесті дамытуға, қаржыландырудың қолжетімділігіне және бизнеске түсетін салық жүктемесін арттырмай, экспортты ынталандыруға негізделген ұстанымын баяндады. Сондай-ақ Дәдебай ел ішінде шикізатты терең өңдеуді дамыту қажеттігін атап өтті.
«Ауыл» партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов дебат барысында ауыл тұрғындарының табысын арттыру, шағын бизнесті және ауылдағы кооперацияны дамыту мәселелерін қозғады. Астық экспорты туралы айта келе, ол астықты терең өңдеу, тұқым шаруашылығын дамыту және импорттық тұқымға тәуелділікті азайту қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ Айтуғанов аграрлық секторды цифрландыру, аграрлық ғылымды дамыту және еңбек өнімділігін арттыру мәселелеріне тоқталды. Өз кезегінде ол ҚХП төрағасына экономикалық құрылымы әртүрлі өңірлерде өмір сапасының бірыңғай стандартын қалыптастыру тәсілдері туралы сұрақ қойды.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның төрағасы Асхат Рахимжанов сөз сөйлеу барысында еңбекақы төлеу, мемлекеттік бағдарламалар мен бюджет шығыстарын бақылау, сондай-ақ халық табысының ішкі сұранысқа ықпалы мәселелерін қозғады. Қорытынды сөзінде ол партияның ұстанымы негізделген басты қағидаттарды атап, сайлауалды уәделердің орындалуына қоғамдық бақылау жүргізудің маңызын айтты.
Қазақстан Халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов азық-түліктің, медицина мен білімнің қолжетімділігі, монополияларды реттеу, шағын және орта бизнесті қолдау және өңірлердің экономикалық мамандануын ескеру мәселелері туралы айтты. Ықтимал алимент қоры туралы сұраққа жауап бере отырып, ол қорды мемлекетке қайтарылған заңсыз иемденілген активтерден құралған қаражат есебінен қаржыландыру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.
Үгіт-насихаттың соңғы күнінің алдындағы күн партиялар басымдықтарының әлі де әртүрлі екенін көрсетті. Олар ауыл шаруашылығын қолдау мен халық табысын арттырудан бастап, экологиялық күн тәртібіне, әлеуметтік кепілдіктерге және бюджет шығыстарын бақылауға дейінгі мәселелерді қамтыды. Қорытынды дебатта жеті партияның өкілдері елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі мәселелерін талқылап, оларды шешу жолдарын ұсынды. Үгіт-насихат кезеңі аяқталғаннан кейін тыныштық күні өтеді, ал 23 тамызда дауыс беру болады.
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