540-тан астам препарат тәркіленді: Көкшетауда күшті әсер ететін дәрі сатқандар ұсталды

Көкшетауда күшті әсер ететін дәрілік препараттардың заңсыз айналымына қатысы бар күдіктілер қолға түсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыстық ПД мәліметінше, қаланың 32 жастағы тұрғыны қойма қызметкері және ораушы ретінде қызмет еткені анықталды. Тыйым салынған препараттарды тарату контактісіз – жасырын салулар деп аталатын әдіспен жүзеге асырылды.
Күдіктінің тұрғылықты жерін тінту барысында құқық қорғау органдары дәрі-дәрмектердің үлкен партиясы бар екі «бомбаны» – 140-тан астам бөтелке мен 400-ден астам таблетканы тауып, тәркіледі. Қатысушының айғақтарына сәйкес, ол одан әрі іске асыру үшін үлкен партия алған, содан кейін оны тағы екіге бөліп, ораған, – деп жазылған ПД хабарламасында.
Сондай-ақ оның қылмыстық әрекетінің басқа да дәлелдері алынды: буып-түю құралдары, интернет-есірткі дүкендерінің кураторларымен хат алмасу, сондай-ақ координаттары бар жасырын салу орындарының фотосуреттері. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.