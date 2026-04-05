5 сәуірге арналған валюта бағамы

Ұлттық банк елдегі доллар бағамын жариялады.

ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 5 сәуірге арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 470.46 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 543.10 (Еуро)

RUB / KZT – 5.86 (Ресей рублі)

CNY / KZT –68.38 (Қытай юані)

GBP / KZT –  622.42 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 128.13 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.38 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 10.55 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 10.79 Украина гривнасы).

