5 сәуірге арналған валюта бағамы
Ұлттық банк елдегі доллар бағамын жариялады.
Кеше 2026, 03:14
БӨЛІСУ
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 5 сәуірге арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 470.46 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 543.10 (Еуро)
RUB / KZT – 5.86 (Ресей рублі)
CNY / KZT –68.38 (Қытай юані)
GBP / KZT – 622.42 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 128.13 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.38 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 10.55 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 10.79 Украина гривнасы).
