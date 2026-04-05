5 сәуірде Қытаймен шекарадағы бірнеше бекет жабылады
Қытайдағы Цинмин мерекесіне байланысты 5 сәуірде Қазақстан–Қытай шекарасындағы бірнеше өткізу бекеті уақытша жабылады, тек екі пункт жұмыс істейді.
Қытайдағы марқұмдарды еске алу күні – Цинмин мерекесіне байланысты жексенбі күні Қазақстан мен Қытай шекарасындағы төрт кедендік өткізу бекетінің жұмысы уақытша тоқтатылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«Қазақстан–Қытай шекарасындағы мына іргелес автомобиль өткізу пункттерінің жұмысы тоқтатылады: Бақты (Абай облысы), Майқапшағай (Шығыс Қазақстан облысы), Достық және Нұр Жолы (Жетісу облысы), Қолжат (Алматы облысы)», – деп хабарлады РФ кеден қызметінің Қазақстан Республикасындағы өкілдігі.
Қытайға тек Жетісу облысындағы екі өткізу пункті – Достық пен Алтынкөл арқылы ғана өтуге болады. Бұл бекеттер тәулік бойы қалыпты режимде жұмыс істейді.
Айта кетейік, Цинмин мерекесі – Қытайдағы марқұмдарды еске алуға арналған маңызды күндердің бірі. Бұл күні адамдар жақындарының қабіріне барып, рухына тағзым етеді. Қытай интернет-орталығының мәліметінше, жұрт қабір басына гүл, тағам және марқұмның жақсы көрген заттарын апарып, хош иісті таяқшалар жағып, есімдері жазылған тақтайшалардың алдында тағзым жасайды.
Сонымен қатар бұл мереке көктемгі табиғаттың жаңаруымен де сабақтас. Қытайлықтар әуе жыландарын ұшырып, ағаш отырғызады.
