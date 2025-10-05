5 қазанға арналған валюта бағамы

Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағамдар:
- АҚШ доллары: сатып алу — 547,55 теңге, сату — 549,34 теңге;
- Еуро: сатып алу — 641,80 теңге, сату — 644,65 теңге;
- Рубль: 6,55–6,67 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- АҚШ доллары: сатып алу — 545,68 теңге, сату — 551,68 теңге;
- Еуро: сатып алу — 637,73 теңге, сату — 645,74 теңге;
- Рубль: сатып алу — 6,62 теңге, сату — 6,78 теңге.
Шымкент қаласында:
- АҚШ доллары: сатып алу — 546,41 теңге, сату — 549,48 теңге;
- Еуро: сатып алу — 639,27 теңге, сату — 644,45 теңге;
- Рубль: сатып алу — 6,58 теңге, сату — 6,66 теңге.
Ресми бағамдар (демалыс күндеріне):
- 1 доллар — 547,57 теңге,
- 1 еуро — 642,63 теңге,
- 1 рубль — 6,68 теңге.