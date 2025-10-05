Қазақстанның соңғы жаңалықтары
5 қазанға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 09:46
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағамдар:

  • АҚШ доллары: сатып алу — 547,55 теңге, сату — 549,34 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 641,80 теңге, сату — 644,65 теңге;
  • Рубль: 6,55–6,67 теңге аралығында саудалануда.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • АҚШ доллары: сатып алу — 545,68 теңге, сату — 551,68 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 637,73 теңге, сату — 645,74 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,62 теңге, сату — 6,78 теңге.

Шымкент қаласында:

  • АҚШ доллары: сатып алу — 546,41 теңге, сату — 549,48 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 639,27 теңге, сату — 644,45 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,58 теңге, сату — 6,66 теңге.

Ресми бағамдар (демалыс күндеріне):

  • 1 доллар — 547,57 теңге,
  • 1 еуро — 642,63 теңге,
  • 1 рубль — 6,68 теңге.
