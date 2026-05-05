5 мамырға арналған валюта бағамы: Доллар қайта қымбаттады
Қазақстан Ұлттық банкі 5 мамырға арналған валюта бағамын жариялады. Доллар, еуро, рубль және басқа да негізгі валюталардың теңгеге шаққандағы ресми құны қандай екені туралы толық мәліметті оқыңыз.
Бүгiн 2026, 09:40
186Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 5 мамырға валюта бағамы:
USD / KZT – 464.53 (АҚШ доллары);
EUR / KZT – 543.73 (Еуро);
RUB / KZT – 6.15 (Ресей рублі);
CNY / KZT – 68.01 (Қытай юані);
GBP / KZT – 629.11 (Фунт стерлинг);
AED / KZT – 126.49 (БАӘ дирхамы);
KGS / KZT – 5.31 (Қырғыз сомы);
TRY / KZT – 10.28 (Түрік лирасы);
UAH / KZT – 10.55 (Украин гривнаcы).
