5 мамырға арналған валюта бағамы: Доллар қайта қымбаттады

Қазақстан Ұлттық банкі 5 мамырға арналған валюта бағамын жариялады. Доллар, еуро, рубль және басқа да негізгі валюталардың теңгеге шаққандағы ресми құны қандай екені туралы толық мәліметті оқыңыз.

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 5 мамырға валюта бағамы:

USD / KZT – 464.53 (АҚШ доллары);

EUR / KZT – 543.73 (Еуро);

RUB / KZT – 6.15 (Ресей рублі);

CNY / KZT – 68.01 (Қытай юані);

GBP / KZT – 629.11 (Фунт стерлинг);

AED / KZT – 126.49  (БАӘ дирхамы);

KGS / KZT – 5.31 (Қырғыз сомы);

TRY / KZT – 10.28 (Түрік лирасы);

UAH / KZT – 10.55 (Украин гривнаcы).

