Аида Балаева ағзасын донорлыққа беру туралы ойын айтты
4739 үкілі үміт, елжіреген жүрек, жалтақтаған жанар. Олардың арасында 125 бала бар.
22 Шілде 2026, 14:17
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22 Шілде 2026, 14:1722 Шілде 2026, 14:17
33Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева «Хабар» арнасы түсірген «4739» деректі фильмін көргеннен кейін өз ойын айтып, ағзаларын донорлыққа беруге дайын екенін хабарлады.
Адам өмірі – табиғаттың бірегей сыйы әрі әлемдегі ешбір дүниемен өлшенбейтін ең жоғары құндылық. Бұл мемлекетпен де, қоғаммен де, заңмен де, дінмен де мойындалған шындық. Әрине, бұл баршамызға ортақ, түсінікті ой. Бірақ, күні кеше «Хабар» арнасы түсірген «4739» деректі фильмін көріп отырып, осы ақиқаттың қаншалықты терең, қашналықты маңызды екеніне тағы бір рет көз жеткізгендеймін. Сөз жоқ, бұл фильм біздің адам өмірін сақтаудағы технологиялық мүмкіндіктерге ғана емес, ең алдымен әр адамға тән үміт пен өмірге құштарлық, жүрек жылатар өкініш пен қуаныш, рухани күрес сияқты үлкен сезімдерге көзімізді қайта ашқандай, - деді Аида Ғалымқызы.
Оның айтуынша, бүгінгі күні елімізде 4739 адам трансплантация кезегінде тұр.
Бұл дегеніңіз 4739 үкілі үміт, елжіреген жүрек, жалтақтаған жанар. Олардың арасында 125 бала бар. Қазақстанда трансплантациялардың шамамен 90 пайызы тірі туыстық донорлардың қатысуымен жасалады. Ал қайтыс болғаннан кейінгі донорлықтың үлесі 10 пайызға да жетпейді. Әрине, донор болу немесе болмау – әр адамның жеке таңдауы. Бұл – өте нәзік әрі күрделі мәселе. Мұндай шешімге ешкімді мәжбүрлеуге болмайды. Меніңше, бұл тақырыпта ең маңыздысы – екі тараптың да жағдайын түсіне білу. Бір жағында – ағза күтіп, өмірден үмітін үзбей жүрген адамдар болса, екінші жағында – ең жақын адамынан айырылып, орны толмас қайғыны бастан кешіп жатқан отбасы тұр, - дейді ҚР Премьер-министрінің орынбасары.
Министр атап өткендей, сондықтан осы екі жағдайдың арасындағы нәзік шекара әрдайым сақталуы керек. Бұл жерде ешқандай қысым да, айыптау да болмауы тиіс. Тек әр адамның таңдауы мен әр отбасының шешіміне деген құрмет болуы қажет.
Ал енді менің өз басыма келсем… Күндердің күнінде жақындарымның алдына дәл осындай таңдау тұрса, онда, сөз жоқ, өмірге қайта оралғысы келетін адамдарға көмектесудің маңызын түсінгенін қалар едім. Мен ағзаларымды донорлыққа беруге келісім беретінімді жауапкершілікпен атап өткім келеді. Себебі бір адамның шешімі басқа бір адамға өмір сүруге мүмкіндік беруі мүмкін. Сондықтан біз бұл тақырыпты қорқынышпен емес, түсіністікпен, жауапкершілікпен және адам өміріне деген құрметпен талқылауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені адам өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Ал оны сақтап қалуға бағытталған әрбір ізгі қадамның маңызы зор. Трансплантацияға мұқтаж әр адамның артында өмірге деген үлкен үміт тұр. Сол үмітті үзбеу – баршамызға ортақ адамгершілік міндет деп ойлаймын, - деді Аида Балаева.
Айта кетейік, деректі фильм 24 шілде күні сағат 19.30-да 24.kz арнасынан көрсетіледі.
Еске салайық, бұған дейін Астанада донорлық ағзаға мұқтаж жандар туралы фильм көрсетілгені хабарланды.
Сондай-ақ, қазақстандық кардиохирург, медицина ғылымдарының докторы, профессор Юрий Пя Қазақстан Орталық Азияда трансплантология саласы бойынша көшбасшы орындарға ие екені, бірақ жасалатын операциялардың саны пациенттердің қажеттілігінің аз ғана бөлігін жабатыны туралы айтты.
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