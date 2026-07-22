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+44 градус аптап ыстық пен нөсер жаңбыр: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы

Елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, кей өңірлерде нөсер жаңбыр күтіледі.

22 Шілде 2026, 16:01
АВТОР
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istockphoto.com 22 Шілде 2026, 16:01
22 Шілде 2026, 16:01
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Фото: istockphoto.com

«Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 23-25 шілде аралығына арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын жариялады.

Синоптиктердің мәліметінше, Қазақстан аумағы арқылы жылжып өтетін солтүстік-батыс циклоны найзағаймен бірге жаңбыр алып келеді.

Елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, кей өңірлерде нөсер жаңбыр күтіледі. Кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. Суық ауа массаларымен толығатын циклон жаңбырмен бірге ауа температурасының төмендеуіне де себеп болады, – делінген хабарламада.

Сонымен қатар, Қазақстанның батыс өңірлеріне Иран аумағынан жылы әрі құрғақ ауа массалары келе бастайды. Соның әсерінен жауын-шашын тоқтап, ауа температурасы көтеріледі. Күндіз ауа температурасы 34–39 градусқа дейін ысиды, ал кейбір аудандарда аптап ыстық 40-44 градусқа дейін жетеді.

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