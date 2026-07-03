4 шілдеге валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Кеше 2026, 23:45
АВТОР
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unsplash.com Кеше 2026, 23:45
Кеше 2026, 23:45
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Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 4 шілдеге валюта бағамы:

USD / KZT — 472.03 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 540.29 (Еуро)

RUB / KZT — 6.11 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 69.61 Қытай юані)

GBP / KZT — 630.35 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 128.52 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.40 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.09 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.61 (Украин гривнаcы)

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