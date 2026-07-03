4 шілдеге валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Кеше 2026, 23:45
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Кеше 2026, 23:45Кеше 2026, 23:45
80Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 4 шілдеге валюта бағамы:
USD / KZT — 472.03 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 540.29 (Еуро)
RUB / KZT — 6.11 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 69.61 Қытай юані)
GBP / KZT — 630.35 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 128.52 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.40 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.09 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.61 (Украин гривнаcы)
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