4 сәуірге арналған валюта бағамы жарияланды
Мегаполистерде шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр.
4 Сәуір 2026, 10:44
БӨЛІСУ
217Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатылып және сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- доллар: сатып алу – 466,97 теңге, сату – 473,94 теңге;
- еуро: сатып алу – 539,00 теңге, сату – 548,99 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 6,15 теңге.
Алматыдағы айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу – 469,43 теңге, сату – 472,23 теңге;
- еуро: сатып алу – 541,30 теңге, сату – 545,85 теңге;
- рубль 5,86–5,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 469,66 теңге, сату – 471,84 теңге;
- еуро: сатып алу – 542,71 теңге, сату – 547,79 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,87 теңге, сату – 5,94 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:
- 1 доллар – 470,46 теңге;
- 1 еуро – 543,1 теңге;
- 1 рубль – 5,86 теңге.
