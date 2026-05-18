+35°C ыстық, жаңбыр, найзағай: Қазақстанның қай өңірінде күн райы күрт бұзылады?
Қазақстанның оңтүстігінде қатты жаңбыр жауып, солтүстігінде күн суытады
Қазгидромет 19-21 мамырға арналған ауа райы болжамын жариялады.
Кезеңнің басында антициклон жотасы республиканың солтүстігінде, шығысында және орталығында жылы әрі ашық ауа райын сақтайды. Ал батыс және оңтүстік облыстар бұрынғыдай оңтүстік циклонның ықпалында болады.
Осыған байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнап, екпінді жел соғады, кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін.
19 және 21 мамырда Қызылорда мен Түркістан облыстарында, ал 19-21 мамыр аралығында Жамбыл облысында қатты жаңбыр күтіледі. Температуралық фон айтарлықтай өзгермейді. Ауа температурасы батыс пен оңтүстікте +27…+35 градусқа дейін, шығыста +20…+28 градусқа дейін көтеріледі.
20-21 мамыр күндері солтүстік циклонның әсерінен елдің солтүстігі мен шығысында жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Осы күндері қатты жаңбыр, бұршақ және дауылды жел болжанады.
21 мамырда күндіз Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарында ауа температурасы +10…+18 градусқа дейін, ал елдің орталығында +15…+23 градусқа дейін төмендейді.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер мамыр айындағы ауа райын болжады.
Сондай-ақ, Үкімет отырысында Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Қазақстанда жаз ыстық болатынын айтты.
