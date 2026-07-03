3 шілдеге арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 02:25
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 02:25
Бүгiн 2026, 02:25
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Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 3 шілдеге валюта бағамы:

USD / KZT — 474.47 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 541.37 (Еуро)

RUB / KZT — 6.08 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 69.89 (Қытай юані)

GBP / KZT — 632.52 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 129.19 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.43 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.18 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.59 (Украин гривнаcы)

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