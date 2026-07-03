3 шілдеге арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 02:25
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Бүгiн 2026, 02:25Бүгiн 2026, 02:25
66Фото: depositphotos.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 3 шілдеге валюта бағамы:
USD / KZT — 474.47 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 541.37 (Еуро)
RUB / KZT — 6.08 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 69.89 (Қытай юані)
GBP / KZT — 632.52 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 129.19 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.43 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.18 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.59 (Украин гривнаcы)
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