3 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды

Айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы өзгерді.

Бүгiн 2026, 10:48
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов Бүгiн 2026, 10:48
Бүгiн 2026, 10:48
170
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі таңда Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

  • доллар: сатып алу – 459,10 теңге, сату – 466,10 теңге;
  • еуро: сатып алу – 537,00 теңге, сату – 547,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 6,15 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 462,42 теңге, сату – 464,61 теңге;
  • еуро: сатып алу – 541,62 теңге, сату – 546,72 теңге;
  • рубль 5,95–6,08 теңге аралығында саудалануда.

Шымкент қаласында:

  • доллар: сатып алу – 463,66 теңге, сату – 465,72 теңге;
  • еуро: сатып алу – 539,06 теңге, сату – 544,44 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,01 теңге, сату – 6,09 теңге.

Ал демалыс күндеріне белгіленген ресми бағам бойынша:

  • 1 доллар – 462,91 теңге,
  • 1 еуро – 542,16 теңге,
  • 1 рубль – 6,16 теңге.

Ең оқылған:

Наверх