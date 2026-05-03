3 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды
Айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы өзгерді.
Бүгiн 2026, 10:48
170Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі таңда Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- доллар: сатып алу – 459,10 теңге, сату – 466,10 теңге;
- еуро: сатып алу – 537,00 теңге, сату – 547,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 6,15 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 462,42 теңге, сату – 464,61 теңге;
- еуро: сатып алу – 541,62 теңге, сату – 546,72 теңге;
- рубль 5,95–6,08 теңге аралығында саудалануда.
Шымкент қаласында:
- доллар: сатып алу – 463,66 теңге, сату – 465,72 теңге;
- еуро: сатып алу – 539,06 теңге, сату – 544,44 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,01 теңге, сату – 6,09 теңге.
Ал демалыс күндеріне белгіленген ресми бағам бойынша:
- 1 доллар – 462,91 теңге,
- 1 еуро – 542,16 теңге,
- 1 рубль – 6,16 теңге.
