29 тамызға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

29 Тамыз 2026, 03:34
АВТОР
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unsplash.com 29 Тамыз 2026, 03:34
29 Тамыз 2026, 03:34
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 29 тамызға валюта бағамы:

USD / KZT – 542.29 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 629.54 (Еуро)

TRY / KZT – 13.32 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 6.20 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 147.65 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 729.60 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 75.44 (Қытай юані)

RUB / KZT – 6.77 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 13.07  (Украин гривнаcы)

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