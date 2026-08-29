29 тамызға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
29 Тамыз 2026, 03:34
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29 Тамыз 2026, 03:3429 Тамыз 2026, 03:34
131Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 29 тамызға валюта бағамы:
USD / KZT – 542.29 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 629.54 (Еуро)
TRY / KZT – 13.32 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 6.20 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 147.65 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 729.60 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 75.44 (Қытай юані)
RUB / KZT – 6.77 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 13.07 (Украин гривнаcы)
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