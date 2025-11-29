29 қарашаға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz сервисінің мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар келесідей:
- доллар: сатып алу – 512,42 теңге, сату – 515,10 теңге;
- еуро: сатып алу – 590,64 теңге, сату – 597,61 теңге;
- рубль 6,46–6,59 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пунктерінде:
- доллар: сатып алу – 511,53 теңге, сату – 518,45 теңге;
- еуро: сатып алу – 591,37 теңге, сату – 601,32 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,59 теңге.
Шымкенттегі бағамдар:
- доллар: сатып алу – 512,95 теңге, сату – 515,17 теңге;
- еуро: сатып алу – 592,07 теңге, сату – 598,82 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,56 теңге.
- Бүгінгі ресми валюталар бағамы:
1 доллар – 512,53 теңге,
1 еуро – 592,43 теңге,
1 рубль – 6,53 теңге.