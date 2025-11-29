Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

29 қарашаға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 10:15
213
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz сервисінің мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар келесідей:

  • доллар: сатып алу – 512,42 теңге, сату – 515,10 теңге;
  • еуро: сатып алу – 590,64 теңге, сату – 597,61 теңге;
  • рубль 6,46–6,59 теңге аралығында саудалануда.

Астанадағы айырбастау пунктерінде:

  • доллар: сатып алу – 511,53 теңге, сату – 518,45 теңге;
  • еуро: сатып алу – 591,37 теңге, сату – 601,32 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,59 теңге.

Шымкенттегі бағамдар:

  • доллар: сатып алу – 512,95 теңге, сату – 515,17 теңге;
  • еуро: сатып алу – 592,07 теңге, сату – 598,82 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,48 теңге, сату – 6,56 теңге.
  • Бүгінгі ресми валюталар бағамы:
    1 доллар – 512,53 теңге,
    1 еуро – 592,43 теңге,
    1 рубль – 6,53 теңге.
