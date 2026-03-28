28 наурызға арналған валюта бағамы жарияланды

Мегаполистерде шетел валютасы қаншадан сатылып жатыр?

Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Қазақстан бойынша орташа бағам мынадай.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 479,97 теңге, сату – 486,94 теңге;
  • еуро: сатып алу – 553,00 теңге, сату – 563,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,80 теңге, сату – 6,20 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 482,90 теңге, сату – 485,14 теңге;
  • еуро: сатып алу – 555,50 теңге, сату – 560,80 теңге;
  • рубль 5,83 – 5,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 483,74 теңге, сату – 485,78 теңге;
  • еуро: сатып алу – 555,10 теңге, сату – 560,22 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 5,96 теңге.

Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:

  • 1 доллар – 482,53 теңге,
  • 1 еуро – 555,4 теңге,
  • 1 рубль – 5,92 теңге.

