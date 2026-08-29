277 келі: Атырауда бекіре балығын заңсыз тасымалдағандар ұсталды
Тексеру барысында салмағы 277,4 келі бекіре тұқымдас балықтары табылып, тәркіленді.
29 Тамыз 2026, 15:15
БӨЛІСУ
29 Тамыз 2026, 15:1529 Тамыз 2026, 15:15
90Фото: pixabay
Атырауда 277 келі бекіре балығын заңсыз тасымалдаған күдіктілер ұсталды.
Атырау облысы полиция департаментінің қызметкерлері “Құқықтық тәртіп” жедел-профилактикалық іс-шарасын жүргізу кезінде Нұрсая ықшам ауданында күдік тудырған Toyota Ipsum автокөлігін тоқтатқан.
Тексеру барысында салмағы 277,4 келі бекіре тұқымдас балықтары табылып, тәркіленді. Қазіргі уақытта екі күдікті қамауға алынды, - деп жазылған хабарламада.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялануға жатпайды, - дейді полицейлер.
Ең оқылған:
- 7 қыркүйектен кейін қазақстандықтар зейнетақысын өздері басқара алады: Нені білу керек?
- Павлодарда алма ағашының түбінен 25 миллион теңге салынған ыдыс табылды
- 1 қыркүйекте алғашқы қоңырау қалай өтеді? Оқу-ағарту министрлігі түсіндірді
- Күн күрт суытады: Синоптиктер кей өңірлерде үсік жүріп, қар жауады деп болжады
- Тоқаев Вице-президент пен Премьер-министрдің кандидатураларын қашан ұсынатынын айтты