26 наурызға арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 04:25
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 04:25Бүгiн 2026, 04:25
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 наурызға валюта бағамы:
USD / KZT — 482.33 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 557.57 (Еуро)
RUB / KZT — 5.74 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 70.05 (Қытай юані)
GBP / KZT — 645.21 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 131.35 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.52 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.89 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.99 (Украин гривнаcы)
