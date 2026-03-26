26 наурызға арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 04:25
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
unsplash.com Бүгiн 2026, 04:25
Бүгiн 2026, 04:25
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 наурызға валюта бағамы:

USD / KZT — 482.33  (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 557.57  (Еуро)

RUB / KZT — 5.74 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 70.05 (Қытай юані)

GBP / KZT — 645.21 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 131.35 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.52 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.89 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.99 (Украин гривнаcы)

Ең оқылған:

Наверх