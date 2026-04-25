25 сәуірге арналған валюта бағамы

Бүгiн 2026, 06:14
Бүгiн 2026, 06:14
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 25 сәуірге валюта бағамы:

USD / KZT — 464.86 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 544.03 (Еуро)

RUB / KZT — 6.14 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 68.00 (Қытай юані)

GBP / KZT — 627.24 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 126.56 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.32 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.32  (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.55 (Украин гривнаcы)

