25 сәуірге арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 06:14
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 25 сәуірге валюта бағамы:
USD / KZT — 464.86 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 544.03 (Еуро)
RUB / KZT — 6.14 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 68.00 (Қытай юані)
GBP / KZT — 627.24 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 126.56 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.32 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.32 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.55 (Украин гривнаcы)
