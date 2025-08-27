25 ел АҚШ-қа сәлемдеме жіберуді тоқтатты

Сейсенбі күні Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО) Вашингтон салған кедендік баж салығына байланысты 25 елдің АҚШ-қа сәлемдеме жіберуін тоқтатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Prime сайтына сілтеме жасап.
Шілде айының соңында АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі 29 тамыздан бастап АҚШ-қа келетін шағын сәлемдемелерге жеңілдіктердің аяқталатынын хабарлады. Пошта жөнелтілімдеріне ЕО-дан келетін басқа тауарлар сияқты 15% баж салығы салынады.
25 мүше елдің пошта операторлары ДПО-ға АҚШ билігінің бұл шараларды қалай жүзеге асыратыны, сондай-ақ қажетті операциялық өзгерістердің қаншалықты тиімді жүзеге асырылатыны туралы қосымша ақпаратты күту үшін АҚШ-қа шығатын пошта қызметтерін тоқтату туралы хабарлады, - деп хабарлады одақ.
Хабарда айтылғандай, ДПО халықаралық бюросының басшысы АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубиоға хат жолдап, ұйымға мүше елдердің операциялардың үзілуіне қатысты алаңдаушылықтарын жеткізді.