25 ақпанда елордалық оқушылар онлайн оқиды
25 ақпан күні ауа райының қолайсыз болады деп болжанды.
Бүгiн 2026, 19:35
Ертең Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысым оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 25 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына (ауа температурасының төмендеуіне) байланысты бірінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, «Қазгидромет» синоптиктерінің болжамынша, 24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытады.
