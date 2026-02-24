25 ақпанда елордалық оқушылар онлайн оқиды

25 ақпан күні ауа райының қолайсыз болады деп болжанды.

©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

Ертең Астанада ауа райына байланысты бірінші ауысым оқушылары қашықтан оқиды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 25 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына (ауа температурасының төмендеуіне) байланысты бірінші ауысымның 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада.

Еске сала кетейік, «Қазгидромет» синоптиктерінің болжамынша, 24-26 ақпан аралығында Қазақстанның басым бөлігінде ауа райының күрт суытады.

