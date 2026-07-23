24 шілдеде Қазақстанның барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Нөсер жаңбыр мен +42 градусқа дейінгі аптап күтіледі
"Қазгидромет" 24 шілдеде синоптиктер Астана қаласы мен Қазақстанның барлық облысында дауылды ескерту жариялады.
Елдің солтүстік, орталық, шығыс және оңтүстік-шығыс өңірлерінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түседі. Кей жерлерде нөсер жаңбыр мен тұман күтіледі. Оңтүстікте аптап ыстық сақталса, батыста ауа температурасы +42 градусқа дейін көтеріледі. Көптеген өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Астанада кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Ақмола облысында түнде солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай болады, облыстың оңтүстігі мен шығысында нөсер жаңбыр, бұршақ және желдің күшеюі күтіледі. Түнде және таңертең батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Солтүстік-батыстан соғатын жел күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Көкшетауда таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні күндіз секундына 15-18 метрге жетеді.
Солтүстік Қазақстан облысында облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жауады. Түнде және таңертең батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Солтүстіктен соғатын желдің екпіні күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Петропавлда түнде және таңертең тұман болады. Солтүстіктен соғатын желдің екпіні күндіз секундына 15-20 метрге жетеді.
Қостанай облысында күндіз облыстың солтүстігі мен оңтүстік-шығысында аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсуі мүмкін. Түнде және таңертең батысы мен солтүстігінде тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде ауа температурасы +35 градусқа дейін көтеріледі. Батысында, шығысында және орталығында жоғары өрт қаупі, ал оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде нөсер жаңбыр, бұршақ және желдің күшеюі күтіледі. Солтүстіктен соғатын желдің екпіні аталған аудандарда секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталса, шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Павлодар қаласында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, жел күшейеді. Солтүстіктен соғатын желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді.
Қарағанды облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстігі мен шығысында нөсер жаңбыр жауады, күндіз бұршақ түсіп, жел күшейеді. Түнде және таңертең облыстың солтүстігі мен шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-батыс және солтүстік жел күндіз облыстың солтүстігі мен шығысында секундына 15 метрге дейін күшейеді. Облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталса, шығысы мен оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қаласында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жауады. Түнде және таңертең тұман түседі.
Ұлытау облысында облыстың солтүстігі мен шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсіп, жел күшейеді. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында және орталығында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыс және солтүстік желдің екпіні облыстың солтүстігінде, шығысында және орталығында секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Облыстың оңтүстігі мен шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-шығыс және солтүстік желдің екпіні күндіз секундына 15 метрге дейін күшейеді.
Шығыс Қазақстан облысында түнде облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жаңбыр жауады, кей уақытта нөсер жаңбыр мен найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында нөсер жаңбыр, бұршақ және желдің күшеюі болжанады. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман түседі. Оңтүстік-шығыстан соққан жел солтүстік-батысқа ауысады. Облыстың батысында, солтүстігінде және шығысында желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталса, оңтүстік-шығысы мен орталығында төтенше өрт қаупі күтіледі. Өскеменде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсіп, жел күшейеді. Жел оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысып, күндіз екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді.
Абай облысында түнде облыстың батысында, солтүстігінде және орталығында жаңбыр жауады, кей уақытта нөсер жаңбыр мен найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде нөсер жаңбыр, бұршақ және желдің күшеюі болжанады. Түнде және таңертең облыстың батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-батысқа ауысады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетіп, күндіз кей жерлерде секундына 23 метрге дейін күшейеді. Облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталса, солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ түсіп, жел күшейеді. Оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстік-батысқа ауысып, күндіз екпіні секундына 15-20 метрге жетеді.
Алматы облысында облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыстың оңтүстігі мен таулы аймақтарында кей уақытта нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, жел күшейеді. Батыстан соғатын желдің екпіні облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында секундына 15-20 метрге, кей уақытта 25 метрге дейін жетеді. Солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде және орталығында жоғары, ал кей жерлерде төтенше өрт қаупі сақталады. Қонаевта өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Батыстан соғатын желдің екпіні кей уақытта секундына 15-20 метрге жетеді. Қалада төтенше өрт қаупі күтіледі.
Алматы қаласында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Қалада төтенше өрт қаупі сақталады. Іле Алатауының таулы бөліктерінде, Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының тау аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей уақытта нөсер жаңбыр, бұршақ және желдің күшеюі күтіледі. Батыстан соғатын желдің екпіні секундына 15-20 метрге, кей уақытта 25 метрге дейін жетеді.
Жетісу облысында түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында және таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, ал орталығында аздаған жаңбыр мен найзағай күтіледі. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында нөсер жаңбыр болады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні облыстың шығысында және таулы аудандарында секундына 15-20 метрге жетеді. Облыстың солтүстігінде, шығысында және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда түнде аздаған жаңбыр жауады, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Қалада төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында түнде таулы аудандарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, жел күшейеді. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні таулы аудандарда секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады, шығысында жоғары өрт қаупі бар, ал оңтүстігінде де өрт қаупі күтіледі. Тараз қаласында төтенше өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысында таулы және тау бөктеріндегі аудандарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейеді. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні облыстың солтүстігінде, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда секундына 15-20 метрге жетеді. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейеді. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді.
Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қаласында да төтенше өрт қаупі күшінде.
Ақтөбе облысында күндіз ауа температурасы +35…+38 градусқа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады. Облыстың батысы мен солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталса, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.
Атырау облысында оңтүстік-шығыстан соғатын жел күндіз облыстың батысында секундына 15-18 метрге дейін күшейеді. Күндіз ауа температурасы +35…+39 градусқа дейін көтеріліп, аптап ыстық болады. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстік-батысында төтенше өрт қаупі күшінде, ал оңтүстік-шығысында оның болуы болжанып отыр. Атырау қаласында күндіз +37…+39 градусқа дейін қатты ыстық болады. Қалада жоғары өрт қаупі сақталады.
Маңғыстау облысында шығыс және оңтүстік-шығыстан соғатын жел күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде және орталығында секундына 15-18 метрге дейін күшейеді. Күндіз ауа температурасы +38…+42 градусқа дейін көтеріледі. Облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталса, батысында оның болуы күтіледі. Солтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады, ал орталығында оның болуы болжанады.
Батыс Қазақстан облысында облыстың батысы мен солтүстігінде өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні күндіз облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде секундына 15-20 метрге жетеді. Күндіз ауа температурасы +35…+38 градусқа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады. Облыстың батысы мен оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталса, оңтүстік-батысында төтенше өрт қаупі күшінде. Орал қаласында күндіз ауа температурасы +35…+36 градусқа дейін көтеріледі.
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