24 сәуірде кей өңірде үсік жүреді – Қазгидромет

Еліміздің екі облысында түнде – 2 градус үсік күтіледі.

Бүгiн 2026, 20:45
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Синоптиктер Қазақстан аймақтарында 2026 жылғы 24 сәуірде болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжам ұсынды.

Ақпаратқа сәйкес, еліміздің екі облысында түнде – 2 градус үсік күтіледі. Яғни:

  • Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында;
  • Павлодар облысының солтүстігінде.

Елдің көп бөлігінде циклон мен атмосфералық фронтальды бөлікдердің әсерінен найзағаймен жаңбыр жауады, солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстік-шығыста қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл болады. Республика бойынша тұман, жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл болады, - "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Ең оқылған:

Наверх