24 мамырға арналған валюта бағамы
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарында валюта бағамы жаңарды.
Бүгiн 2026, 10:46
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубльдің сатып алу және сату бағамы жарияланды.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда ел бойынша орташа бағам мынадай:
Астана қаласындағы айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу – 466,96 теңге, сату – 473,87 теңге;
- еуро: сатып алу – 542,05 теңге, сату – 552,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,50 теңге.
Алматы қаласында:
- доллар: сатып алу – 469,90 теңге, сату – 472,35 теңге;
- еуро: сатып алу – 546,67 теңге, сату – 551,90 теңге;
- рубль бағамы 6,34–6,49 теңге аралығында.
Шымкент қаласында:
- доллар: сатып алу – 471,70 теңге, сату – 473,73 теңге;
- еуро: сатып алу – 545,09 теңге, сату – 549,36 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,38 теңге, сату – 6,46 теңге.
Ал Қазақстан Ұлттық банкі бекіткен бүгінгі ресми бағам бойынша:
- 1 доллар – 470,8 теңге;
- 1 еуро – 545,99 теңге;
- 1 рубль – 6,6 теңге.
