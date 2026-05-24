24 мамырға арналған валюта бағамы

Қазақстанның ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубльдің сатып алу және сату бағамы жарияланды.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда ел бойынша орташа бағам мынадай:

Астана қаласындағы айырбастау орындарында:

  • доллар: сатып алу – 466,96 теңге, сату – 473,87 теңге;
  • еуро: сатып алу – 542,05 теңге, сату – 552,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,50 теңге.

Алматы қаласында:

  • доллар: сатып алу – 469,90 теңге, сату – 472,35 теңге;
  • еуро: сатып алу – 546,67 теңге, сату – 551,90 теңге;
  • рубль бағамы 6,34–6,49 теңге аралығында.

Шымкент қаласында:

  • доллар: сатып алу – 471,70 теңге, сату – 473,73 теңге;
  • еуро: сатып алу – 545,09 теңге, сату – 549,36 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,38 теңге, сату – 6,46 теңге.

Ал Қазақстан Ұлттық банкі бекіткен бүгінгі ресми бағам бойынша:

  • 1 доллар – 470,8 теңге;
  • 1 еуро – 545,99 теңге;
  • 1 рубль – 6,6 теңге.

