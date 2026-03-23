23 наурызға арналған валюта бағамы жарияланды
Мегаполистерде валюта қаншадан саудаланып жатқаны айтылды.
Бүгiн 2026, 09:51
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Астана қаласындағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 479,02 теңге, сату – 486,00 теңге;
- еуро: сатып алу – 552,00 теңге, сату – 562,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 6,25 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 481,78 теңге, сату – 484,10 теңге;
- еуро: сатып алу – 555,67 теңге, сату – 561,30 теңге;
- рубль 5,81–6,01 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 482,17 теңге, сату – 484,25 теңге;
- еуро: сатып алу – 554,83 теңге, сату – 561,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,83 теңге, сату – 5,95 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған валюталардың ресми бағамы мынадай:
- 1 доллар – 482,33 теңге,
- 1 еуро – 557,57 теңге,
- 1 рубль – 5,74 теңге.
