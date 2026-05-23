23 мамырға арналған валюта бағамы жарияланды

23 мамырдағы мәлімет бойынша, ірі қалалардағы айырбастау пункттерінде доллар 474 теңгеге дейін сатылып жатыр.

Бүгiн 2026, 13:21
23 мамыр, сенбі күні Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатылып жатқаны белгілі болды.

Kurs.kz дерегіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:

  • доллар: сатып алу – 467,00 теңге, сату – 474,00 теңге;
  • еуро: сатып алу – 542,00 теңге, сату – 552,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,50 теңге.

Ал Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 471,00 теңге, сату – 472,83 теңге;
  • еуро: сатып алу – 546,90 теңге, сату – 551,33 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,36 теңге, сату – 6,48 теңге.

Шымкенттегі бағамдар:

  • доллар: сатып алу – 472,00 теңге, сату – 474,00 теңге;
  • еуро: сатып алу – 544,75 теңге, сату – 549,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,41 теңге, сату – 6,47 теңге.

Қазақстан Ұлттық банкінің бүгінгі ресми бағамы:

  • 1 доллар – 470,8 теңге;
  • 1 еуро – 545,99 теңге;
  • 1 ресейлік рубль – 6,6 теңге.

