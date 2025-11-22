Қазақстанның соңғы жаңалықтары
22 қарашада қай өңірлерде жолдар жабылды?

Бүгiн, 11:15
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы елдегі автожолдардың қазіргі жағдайы туралы ақпаратты жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ұлттық компанияның мәліметінше, түнде Батыс Қазақстан облысында «Атырау – Орал» автожолының 373–492 шақырымында (Чапаево ауылы – Орал қаласы аралығы) барлық көлік түрі үшін қозғалысқа қойылған шектеу алынды.

Ал үш облыста жолдарға қатысты жаңа шектеулер енгізілді.

Павлодар облысы

  • 22 қарашада сағат 00:30-да көлік айрығындағы пролет құрылымының шеткі арқалықтары бүлінуіне байланысты «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолында «Қалқаман» көлік айрығы учаскесі уақытша барлық көлік түріне жабылды (Қалқаман ауылына кіреберіс және Астана бағытына шығу жолы).

Аталған жерде тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған.

Балама бағыттар:

  • Астана бағытына қозғалыс «Қалқаман–Ақсу» көлік айрығы арқылы жүзеге асырылады (қашықтық — 6 км).
  • Павлодар жағынан Қалқаманға кіру Баянауыл көлік айрығы арқылы жүргізіледі (3 км).

Ашық бағыттар:

  • Қалқаман ауылынан Павлодар бағытына шығу ашық.
  • Астана бағытынан Қалқаманға кіру ашық.

Солтүстік Қазақстан облысы

  • «Тимирязево – Сарыкөл – облыс шекарасы» автожолының 0–30 шақырымында (Қостанай облысы шекарасы – Тимирязево ауылы аралығы) барлық көлік түріне қозғалысқа шектеу қойылған.

Бұл учаскеде бұрынғы қарқынды жүк көлігі қозғалысы мен мол жауын-шашын салдарынан жол жамылғысы бүлінген.

Шығыс Қазақстан облысы

  • Қысқы маусым аяқталғанға дейін «Өскемен – Алтай – Катонқарағай – Рахманов бұлақтары» автожолының 46–66 шақырымында (Северное ауылы – Серебрянск қаласы) тіркемесі бар және жартылай тіркемелі жүк көліктерінің жүруіне шектеу енгізілді.
