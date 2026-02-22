22 ақпанға арналған валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 04:25
Бүгiн 2026, 04:25
Ұлттық банк 22 ақпанға арналған валюта бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 22 ақпанға арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 494.66 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 581.87 (Еуро)
RUB / KZT – 6.43 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 71.61 (Қытай юані)
GBP / KZT – 666.50 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 134.69 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.66 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.28 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.43 Украина гривнасы)
